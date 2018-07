Petrobras diz que elevou preço do óleo combustível em 15% em dezembro A Petrobras reajustou no fim do mês passado em 15 por cento o preço do óleo combustível produzido em suas refinarias e comercializado no mercado brasileiro, segundo nota divulgada pela estatal nesta terça-feira, para esclarecer notícias veiculadas na imprensa.