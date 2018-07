Petrobras está em negociação de ativos na Argentina por US$400 mi--fonte

Na Argentina, a Petrobras possui 100 por cento da refinaria Ricardo Eliçabe, em Bahia Blanca, e também participação de 28,5 por cento na refinaria do Norte (Refinor), na Província de Salta.

A Petrobras também atua na Argentina em distribuição de combustíveis, petroquímica, geração de energia elétrica e gasodutos.

A fonte, que preferiu não ser identificada, não especificou quais ativos serão vendidos.

A Reuters noticiou anteriormente, com base em fonte da Petrobras, que a estatal pretendia vender todos os ativos de refino que possui no exterior, incluindo as unidades na Argentina.

As duas unidades têm capacidade de refino de 30 mil barris de petróleo por dia, cada uma.

Procurada, a assessoria de imprensa da Petrobras não comentou o assunto.

(Por Leila Coimbra)