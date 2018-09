Petrobras estuda bloco em águas profundas cubanas A Petrobras está estudando um bloco para exploração em águas profundas de Cuba como parte de um acordo mais amplo de cooperação com o país, afirmou um dos conselheiros da companhia na sexta-feira. "Planejamos cooperar não só na exploração e na produção, mas em lubrificantes, no refino e no treinamento", disse André Ghirardi em Havana durante um encontro de empresários cubanos e brasileiros. "Trabalhamos com a possibilidade de explorar um bloco no Golfo do México, mas as negociações não foram concluídas, estão avançando", acrescentou. O interesse em blocos cubanos no Golfo do México tem aumentado, acompanhando a elevação nos preços do petróleo. Sete empresas estrangeiras assinaram acordos de exploração com a petroleira estatal cubana CUPET para 28 dos 59 blocos disponíveis nas águas profundas do Golfo, localizadas na Zona de Exclusão Econômica de Cuba. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que a bacia no norte de Cuba pode conter 4,6 bilhões de barris de petróleo, com potencial para 9,3 bilhões de barris, além de aproximadamente 1 trilhão de pés cúbicos de gás natural. Ghirardi afirmou que as negociações para a construção de uma fábrica de lubrificantes em Cuba caminhavam bem, apesar de nenhum acordo ter sido assinado. A venezuelana PDVSA adquiriu grande importância na indústria petrolífera de Cuba. A PDVSA e Cuba iniciaram e expandiram as operações de uma refinaria construída pelos soviéticos na província central de Cienfuegos, além de modernizarem outra refinaria em Santiago de Cuba, no leste do país. A petroleira venezuelana também obteve blocos no Golfo, assim como a espanhola Repsol-YPF, as indianas ONGC e Nordsk Hydro, a estatal vietnamita Petrovietnam, a Petronas [PETR.UL], da Malásia, e a canadense Sherritt International [S.TO]. O diretor de exploração da Cupet disse neste ano que a atividade nas águas profundas de Cuba estava aumentando. "No momento, os estudos sísmicos estão em andamento em 2.300 quilômetros quadrados e muito em breve estudos tridimensionais começarão em 4.500 quilômetros quadrados no Golfo do México", afirmou Rafael Tenreyro. Cuba produz o equivalente a 75 mil barris de petróleo e gás por dia, cerca de 50 por cento do consumo energético local, importando o restante da Venezuela a termos preferenciais em troca de serviços de saúde e educação, entre outros. (Por Esteban Israel)