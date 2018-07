Petrobras exporta recorde de 620 mil b/d de petróleo em dezembro As exportações de petróleo da Petrobras atingiram recorde de 620 mil barris por dia em dezembro de 2008, totalizando 19,234 milhões de barris no mês, informou a estatal em comunicado na terça-feira. O recorde superou em 46 mil barris diários a marca anterior, obtida em outubro de 2008, que tinha sido de 574 mil barris por dia. O principal destino das exportações foi os Estados Unidos, com 63 por cento do total, seguido de Europa, com 21,4 por cento. A América do Sul ficou com 5,4 por cento dos embarques e Ásia e Caribe com 5 por cento cada. O volume exportado no mês gerou uma receita de 574 milhões de dólares, segundo a Petrobras. "Este valor refere-se a saídas físicas de petróleo do Brasil no mês de dezembro. Os faturamentos das cargas serão efetivados ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2009", explicou a estatal. (Por Camila Moreira)