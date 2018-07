Petrobras fecha afretamento de navios de transporte de GNL

Os navios pertencem à norte-americana Excelerate Energy L.P., especializada em transporte marítimo de GNL e infraestrutura de regaseificação, informou a estatal em comunicado.

O objetivo do acordo, segundo a Petrobras, é "dar maior flexibilidade e confiabilidade à comercialização de GNL, diversificando o fornecimento de gás natural e, consequentemente, aumentando a segurança energética do país".

O comunicado não cita valores envolvidos.

Os navios Excelsior e Excalibur têm, cada um, 138 mil metros cúbicos de capacidade, totalizando 276 mil metros cúbicos de gás natural liquefeito, o que corresponde a 165,6 milhões de metros cúbicos de gás natural após a regaseificação.

Esse volume é suficiente, segundo a Petrobras, para atender o consumo industrial, comercial, residencial e veicular do Estado do Ceará por um ano.

"Essa contratação se alinha com a estratégia da Petrobras de ser um player global no mercado internacional de GNL", afirmou a empresa em comunicado.

A companhia entrou nesse mercado em 2009 com dois terminais de regaseificação, um no Porto de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, e outro na Baía de Guanabara (RJ).

Atualmente, está em construção o Terminal de Regaseificação da Bahia, localizado na Baía de Todos os Santos, em Salvador.

