Petrobras fecha ano com produção anual média recorde

A média de dezembro coincide com a meta anual projetada inicialmente pela estatal e não atingida, de 2,1 milhões de barris diários de petróleo. Segundo a empresa, a média do ano ficará em torno de 2,003 milhões de b/d, também um novo recorde anual para a Petrobras, por ficar acima de 2 milhões de b/d.

Em 27 de dezembro a estatal registrou recorde em produção diária, de 2,256 milhões de barris.

"Esse desempenho decorreu, principalmente, da entrada em operação, ao longo de dezembro, de cinco novos poços na Bacia de Campos", informou a Pertobras em nota.

Foram iniciadas produções nos poços CHT-9 e BFR-3, nos campos de Cachalote e Baleia Franca, ambos interligados ao FPSO-Capixaba. Também entraram em operação os poços JUB-9 e JUB-14, que produzem interligados à recém-instalada plataforma P-57, no campo de Jubarte; e o CRT-43, batizado provisoriamente de Carimbé, que é um poço produtor do pré-sal do campo de Caratinga, conectado à plataforma P-48.

Esses poços somaram mais 100 mil barris diários para a empresa.

A Petrobras destacou ainda o bom desempenho de campos localizados em áreas maduras das regiões Norte, Nordeste e do Estado do Espírito Santo.

"Esses campos, que em anos recentes apresentavam uma produção declinante, têm conseguido, graças ao esforço de revitalização realizado pela Petrobras, manter uma média de produção em torno de 213 mil barris de petróleo por dia, no ano de 2010", informou a companhia.

O início do Teste de Longa Duração de Guará, no poço SPS-55, no pré-sal da bacia de Santos também contribuiu para o resultado de dezembro, segundo a Petrobras.

(Por Denise Luna)