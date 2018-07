Petrobras importa 640 mil barris de gasolina em agosto

"É um valor relativamente pequeno em relação ao nosso consumo atual", disse Costa à Reuters nesta quarta-feira, estimando em 420/430 mil barris diários o consumo de gasolina no Brasil atualmente.

Segundo Costa, com a nova importação, as compras do combustível pela Petrobras no ano somam 3,150 milhões de barris de gasolina.

Ele não soube precisar se haverá necessidade de mais importação ao longo do ano.

"Quando o estoque está baixo temos que importar, mas vai depender do mercado daqui para frente", disse Costa.

A importação de gasolina em agosto havia sido descartada pelo diretor no início do mês , mas a pressão sobre os estoques obrigou a estatal a importar para evitar a falta de gasolina nos postos do país.

A Petrobras importou cerca de 3 milhões de barris de gasolina no ano passado, a primeira vez em muitos anos, devido ao aumento da demanda pelo combustível associada ao preço mais vantajoso frente ao etanol, cujo preço não vem sendo competitivo com a gasolina, como costumava ser, devido à menor oferta do produto no país.

Este ano a empresa já havia importado 2,5 milhões de barris, segundo Costa.

A importação do produto é vista como negativa pelos investidores da companhia, já que a Petrobras importa a preços internacionais e vende no mercado interno a preços menores, o que reduz sua margem de ganho. Os preços da gasolina e do diesel, que representam cerca de 60 por cento da receita da companhia, estão sem aumento desde 2008.

Para reduzir a necessidade de importação a Petrobras elevou sua capacidade de produção de gasolina em 12,5 por cento, ou mais 50 mil barris por dia..

(Reportagem de Denise Luna)