Petrobrás informa vazamento no Rio A Petrobrás informou ontem que a produção de petróleo na P-43, no campo de Barracuda, na Bacia de Campos (Rio de Janeiro), foi reduzida de 90 mil para 75 mil barris por dia, após vazamento em tubulação ocorrido na segunda-feira. Por causa do vazamento - já controlado -, foram para o mar cerca de 30 barris de óleo. A Petrobrás afirmou ainda que constituiu uma comissão para avaliar as causas do vazamento. De acordo com a estatal, a Marinha do Brasil, o Ibama e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram imediatamente informados sobre o problema na plataforma de Barracuda.