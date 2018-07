Petrobras investiga causa de incêndio que matou quatro A Petrobras divulgou no começo da noite uma nota sobre o incêndio na Estação de Tratamento de Óleo de Furado, no município de São Miguel dos Campos, em Alagoas, a 70 quilômetros de Maceió. No texto, a empresa confirma a morte de quatro pessoas e diz que as causas do acidente estão sendo investigadas. Segundo a Petrobras, dois trabalhadores tiveram ferimentos leves, foram atendidos e liberados. Conforme o texto divulgado, "os familiares das vítimas estão sendo amparados por uma equipe de assistentes sociais da Petrobras e das empresas prestadoras de serviço". O acidente, informa a Petrobras na nota, foi provocado por uma explosão numa tubulação de gás natural, o incêndio foi controlado com ajuda da brigada da Petrobras e apoio do Corpo de Bombeiros do município, e o abastecimento de gás da região não foi afetado porque houve compensação de outras fontes da empresa. A estação processa, normalmente, 2.300 barris de petróleo e 1 milhão de metros cúbicos de gás por dia.