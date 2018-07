Petrobras investirá R$77,9 bi no Brasil em 2012--governo A Petrobras deverá investir 77,9 bilhões de reais no Brasil em 2012, um valor um pouco inferior ao estimado para 2011 (78,7 bi), de acordo com o projeto de lei do orçamento federal apresentado nesta quarta-feira pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior.