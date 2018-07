Mais cedo, um executivo da indiana afirmou, em conferência, que a empresa está negociando com a Petrobras a compra de uma participação no prospecto de Libra, no pré-sal brasileiro.

"A informação não procede, a declaração não tem fundamento. Esse é um posicionamento formal da Petrobras", disse a assessoria de imprensa em nota à Reuters.

(Por Jeb Blount)