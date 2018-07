Petrobras nega problemas com descarte de água O diretor da Área Corporativa e de Serviços da Petrobras, José Eduardo Dutra, negou que a companhia tenha falhado nos procedimentos para lidar com a água de produção - mistura de água do mar com óleo, graxa e inúmeras substâncias tóxicas, incluindo metais pesados -, subproduto da extração de petróleo. Um inquérito da Divisão de Crimes Ambientais da Polícia Federal (PF) do Rio de Janeiro concluiu que a empresa não respeita a legislação sobre o tratamento e o descarte da "água de produção", também chamada de "água negra".