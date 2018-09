Petrobras nega que corpo estaria dentro de duto

De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da Petrobras, o duto é enterrado e fechado - e seu interior é ocupado por diversos produtos, não havendo possibilidade de se colocar um corpo no local. Ainda de acordo com a assessoria, informações da polícia dão conta de que o corpo foi encontrado num terreno localizado a cerca de sete metros da faixa por onde passa o duto.

Segundo a perícia, o homem, por volta dos 25 anos, foi morto aparentemente por enforcamento. O rapaz trajava uma jaqueta verde, bermuda bege e estava com uma corda amarrada no pescoço e os braços para trás, sendo que as mãos estavam amarradas com fio de arame. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP), de Cajamar.