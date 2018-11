Petrobras nega que havia representante em Campo de Frade

O jornal O Estado de S. Paulo informou na edição de ontem que o Ministério Público do Trabalho investiga a presença de um representante da Petrobras na plataforma operada pela Chevron. Na ocasião, também por meio de uma nota, a estatal brasileira do petróleo disse que não comentaria o assunto.

A Petrobras tem 30% do empreendimento, que é controlado pela Chevron, com 51,7%. Um consórcio japonês detém os demais 18,3%. A procuradora do Trabalho Júnia Raymundo disse, na última sexta-feira, que a presença de funcionários da Petrobras "não caracteriza irregularidade, mas, se for confirmada a informação, a responsabilidade da empresa será maior".