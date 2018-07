Petrobras negocia financiamento em troca de petróleo A Petrobras negocia com alguns países que são grandes consumidores de petróleo a possibilidade de obter financiamentos em troca da garantia de fornecimento futuro da commodity, disse o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli, nesta segunda-feira. "É um mecanismo de garantia de fornecimento no longo prazo. Na medida em que alguns países acham isso importante, podem negociar algum financiamento (para a Petrobras)", disse Gabrielli a jornalistas após evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Segundo o diretor financeiro da empresa, Almir Barbassa, seria a primeira vez que a Petrobras negociaria esse tipo de operação. "Surgiu a oportunidade, consultamos alguns países, e sentimos uma resposta positiva. Estamos negociando com três ou quatro países consumidores", afirmou, sem revelar quais. Com um volumoso plano de investimentos de 174 bilhões de dólares para o período de 2009 a 2013, carregado com gastos direcionados ao desenvolvimento da promissora camada pré-sal, a Petrobras tem buscado diversas possibilidades de financiamento. Para 2009, a estatal praticamente já garantiu os 18,1 bilhões de dólares que vai necessitar além do fluxo de caixa, apesar de ainda estar trabalhando para rolar com termos mais favoráveis um empréstimo ponte de 5 a 6 bilhões de dólares que obteve com um pool de bancos. Mas para 2010 a empresa ainda vai ter que buscar 9 bilhões de dólares no mercado para completar os 10 bilhões de dólares que conseguiu junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Comentários sobre essa nova estratégia de financiamento, junto a países consumidores, circularam no mercado nos últimos dias, mas só agora a empresa confirmou. A China foi citada como possível interessada no negócio, mas nem Gabrielli nem Barbassa quiseram confirmar qualquer nome. "Vamos ser grandes fornecedores de petróleo fora das rotas tradicionais. Isso tem um valor no mercado que pode ser traduzido em financiamentos. Ainda estamos negociando e quando chegarmos a algum acordo vamos informar", afirmou o diretor financeiro. A negociação está sendo feita diretamente com entidades estatais dos países, como instituições de fomento e afins. Os executivos da Petrobras admitiram que 2009 e 2010 serão anos "supercríticos" para a companhia, nas palavras de Barbassa, devido aos grandes projetos estipulados e ao cenário de disponibilidade limitada de recursos no mercado. "Nós temos bons projetos e acesso a novas reservas. Temos a capacidade tecnológica de desenvolvê-los. Só precisamos saber se podemos pagar. Falta o dinheiro", afirmou Gabrielli durante a apresentação a empresários paulistas, onde detalhou o plano de investimentos. Para conseguir implementar todos os projetos, a estatal confia em principalmente dois fatores: a redução dos custos de equipamentos e serviços e a recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional. Na apresentação, a empresa estimou para 2010, por exemplo, que uma redução hipotética de 15 por cento no investimento reduziria a necessidade de captação em 4 bilhões de dólares. Barbassa estimou ainda que, para cada dólar que o preço do petróleo ficar acima do nível projetado para a estatal nos anos do plano de investimentos, o ganho extra será de 500 milhões de dólares por ano. A Petrobras estimou seus gastos projetando um preço do petróleo tipo Brent de 37 dólares o barril em 2009 e de 40 dólares em 2010. Nesta segunda-feira, o Brent foi negociado perto dos 43 dólares o barril. Segundo Gabrielli, cerca de 35 por cento dos projetos da companhia previstos no plano ainda estão em fases iniciais e não foram licitados. É nesse bloco que a empresa espera obter grande redução de custos, já que o setor de serviços e equipamentos está sofrendo com a redução dos investimentos por parte de várias petrolíferas no mundo. "Pretendemos simplificar e padronizar os projetos. Utilizar equipamentos de prateleira e não aqueles feitos por encomenda. Dividir nossos pacotes em pacotes menores, para atrair mais fornecedores. Vai exigir mais trabalho, mas com isso esperamos ganhos de custo", disse Gabrielli.