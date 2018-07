Petrobras oculta vazamento no Golfo do México

O incidente ocorreu por volta de 12h30 de domingo, a 2,7 mil metros de profundidade, no Campo de Chinook e levou a Petrobras a abrir sindicância para apurar as causas do ocorrido. Segundo a empresa, "foi detectado pequeno vazamento de fluido hidráulico, durante o comissionamento do sistema submarino".

Segundo David Zee, professor de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a região sofre com o acúmulo de outros vazamentos e, ainda que em pequena dimensão, o incidente da Petrobras deveria ter sido notificado publicamente e a empresa precisaria ter adotado medidas para compensar a fauna marinha. De acordo com o professor, o tal inibidor asfáltico indica algo com "propriedades químicas bem agressivas". As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.