Petrobrás planeja bombear gás de Tupi A Petrobrás já tem planos para transportar o gás natural que será produzido, junto com o petróleo, no projeto-piloto do campo de Tupi, na área do pré-sal da Bacia de Santos. Segundo o gerente de Planejamento de Exploração e Produção da empresa, Mauro Yuji, cerca de 3 milhões de m³ diários deverão ser bombeados de Tupi até o campo de Mexilhão, onde já deverá haver produção no pós-sal (camada acima do pré-sal). A Petrobrás quer iniciar o piloto de Tupi no fim de 2010, com a produção de 100 mil barris diários de petróleo.