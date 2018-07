Petrobras poderá ter crédito de US$1 bi de instituição holandesa

A petrolífera informou que o memorando se enquadra entre as diversas estratégias da companhia para financiamento dos projetos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2012-2016, que prevê investimentos de 236,5 bilhões de dólares no período.

O crédito servirá para cobrir as exportações holandesas para a Petrobras, disse a empresa em nota. A assessoria de imprensa da estatal não deu maiores detalhes sobre o financiamento.

O acordo foi assinado durante visita do príncipe herdeiro dos Países Baixos, Willem Alexander van Oranje-Nassau, à sede da companhia no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.

Participaram da comitiva do príncipe vários empresários holandeses. Eles trataram com a Petrobras de possíveis oportunidades de negócios e da cooperação entre empresas holandesas e a estatal brasileira

(Por Roberto Samora)