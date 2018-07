Petrobras procura parceiros para rodadas de petróleo

Na semana passada, o governo confirmou a realização da 11a rodada de licitação de blocos de produção e exploração de gás e petróleo em maio e que fará o novembro o primeiro leilão sob o regime de partilha para o áreas do pré-sal.

Também foi anunciada na ocasião que até o final deverá ser realizado o primeiro leilão específico para áreas de gás e petróleo nao convencional, o chamado gas de xisto.

"Ótimo. Perfeito. Estamos trabalhando a toda carga, vamos participar", disse a presidente da Petrobras sobre o leilão a jornalista após se reunir com o vice-presidente da República, Michel Temer.

Graça Foster disse que veio falar com Temer sobre a situação do fornecimento de gás no Brasil. Ela reiterou o discurso do governo de que não há possibilidade de faltar gás no país.

Ela citou a produção interna e o gás importadoo da Bolívia e disse que dois terminais de regaseificação que a Petrobras já possui estão trabalhando na metade da capacidade.

Ela acrescentou que o terceiro terminal, que fica na Bahia, será inaugurado até setembro deste ano.

Questionada sobre o eventual reajuste da gasolina e do diesel, Graça Foster disse que não comentaria o assunto.