Petrobras quer incluir obras no valor de R$264,8 bi no PAC A Petrobras quer incluir projetos avaliados em 264,8 bilhões de reais na segunda versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), informou o diretor Financeiro da companhia, Almir Barbassa, na sexta-feira, de um total de 360 bilhões de reais que a empresa estima investir no período 2011-2014.