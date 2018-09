Petrobras realiza 1a entrega de aditivo para reduzir emissões

A entrega de 23 toneladas do aditivo chamado Arla 32 foi feita ao navio regaseificador Golar Winter que opera no Terminal da Baía de Guanabara, na tarde de segunda-feira.

"Esse foi o primeiro navio a receber o aditivo produzido pela Fábrica de Fertilizantes da Petrobras na Bahia", afirmou a estatal em nota.

Segundo a Petrobras, caminhões, tratores e navios, entre outros, deverão obrigatoriamente funcionar com o aditivo a partir do ano que vem no Brasil.

Arla 32 é a sigla para Agente Redutor Líquido Automotivo, uma solução à base de ureia apresentando 32,5 por cento desse produto e que reduz as emissões de óxido de nitrogênio (NOx) para a atmosfera.

A Petrobras não informou o total de emissões que são evitadas pelo uso do produto.

A empresa pretende suprir o mercado no ano que vem a partir da unidade de Camaçari, que tem capacidade de produzir 200 mil metros cúbicos do Arla 32.

(Por Roberto Samora)