PETROBRAS registra aumento nas vendas de combustíveis em março

"Em janeiro e fevereiro, tivemos queda, mas agora volta a subir", disse ele em entrevista a jornalistas, concordando que a alta pode sinalizar uma melhora do mercado.

Gabrielli disse também que a Petrobras observa o comportamento das cotações do petróleo no mercado internacional para decidir sobre uma possível redução de preços no mercado interno. Mas ele ressaltou que ainda é preciso ter indicações de "uma certa estabilização", para que seja tomada qualquer decisão.

"Nós sempre dissemos que a possibilidade de redução ou não depende do movimento do mercado internacional, e o movimento aparentemente aponta para uma certa estabilização", afirmou Gabrielli, durante o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, no Rio.

Mas o presidente da Petrobras frisou que ainda não está claro quando os preços se estabilizarão no mercado internacional.

"Não vamos ajustar pelo preço presente, só pelo preço futuro."

Questionado sobre uma pressão dos caminhoneiros para redução do preço do óleo diesel, Gabrielli disse não saber sobre o assunto.

Ele afirmou que a Petrobras não vende diretamente para os caminhoneiros, mas sim para as distribuidoras, e por isso não teria notado pressão para a redução de preços.

A mídia noticiou nesta quarta-feira que, após uma reunião com caminhoneiros, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, teria indicado que o governo reduziria o preço do diesel.