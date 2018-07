Petrobras registra recorde de venda de gás no país

No dia 11 de novembro, a estatal ofertou 49,6 milhões de metros cúbicos diários de gás nacional, volume que exclui o consumo próprio da empresa.

A média de entrega neste ano, até outubro, foi de 42,2 milhões de metros cúbicos por dia --um aumento de 14 por cento em relação à média de 2011, de 37 milhões de metros cúbicos diários.

Esse volume também exclui o total importado via gasoduto Bolívia/Brasil e por terminais de GNL (gás natural liquefeito) na Bahia e no Rio de Janeiro.

Segundo a Petrobras, o crescimento da oferta de gás nacional ao mercado é fruto de uma série de investimentos no desenvolvimento de projetos do Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangás).

A estatal destaca que vários novos campos começaram a produzir nos últimos anos, como os de Canapu e Camarupim, no Espírito Santo, e de Mexilhão, Uruguá e Tambaú, na bacia de Santos.

"O início das operações da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba e do Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté, no Estado de São Paulo, também contribuiu para esse resultado", informou a estatal em comunicado.

Além do Plangás, também influenciaram no aumento da oferta a maior demanda para geração termelétrica na Região Norte; a elevação da produção do campo de Lula; e o programa de Otimização do Aproveitamento de Gás Natural, que tem permitido melhorar o desempenho das Unidades Operacionais das regiões Sul e Sudeste.

