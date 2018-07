Petrobras retoma processamento na refinaria Repar--Sindicom O processamento de petróleo na refinaria Repar da Petrobras, no Paraná, foi retomado na quarta-feira, e a operação deverá atingir sua capacidade máxima em cerca de 5 dias, disse o diretor do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), Jorge Luiz Oliveira, em conferência com jornalistas no Rio de Janeiro nesta quinta.