Petrobras retoma produção em unidade após parada por vazamento

"Foi detectada mancha de óleo próxima à plataforma de Pampo, a 113 Km da costa do Rio de Janeiro, cujo volume estimado de óleo foi de 30 litros no sábado e de outros 10 litros no domingo", disse a estatal em email à Reuters.

O Sindipetro Norte Fluminense (sindicado de petroleiros) havia informado o vazamento em seu site e disse que fez contato com a gerência de segurança da Petrobras para cobrar explicações sobre a ocorrência.

Segundo a estatal, a mancha de óleo foi dispersada mecanicamente pelas embarcações especializadas, sem a necessidade de qualquer outro método de combate à poluição.

"Conforme padrão operacional para esse tipo de ocorrência, a Petrobras deslocou embarcações especializadas em combate à poluição e em inspeção submarina, além de aeronaves para sobrevoar o local", informou a empresa.

A Petrobras disse que não foi observada mais nenhuma mancha de óleo no mar nesta segunda-feira e por isso a produção da plataforma de Pampo foi restabelecida. A causa do vazamento está sendo analisada e as autoridades competentes foram comunicadas, segundo a Petrobras.

A Petrobras não informou quanto deixou de ser produzido na área.

(Reportagem de Leila Coimbra)