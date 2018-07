Petrobras se compromete a investir R$ 1,1 bi para renovar licença da Reduc A Petrobras se comprometeu com o governo do Rio a desembolsar 1,1 bilhão de reais em compensações ambientais em troca da renovação da licença de operação da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), informou a petroleira nesta terça-feira, ao assinar um termo de compromisso com o órgão ambiental do Estado.