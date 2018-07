Petrobras tem produção de petróleo recorde em setembro A Petrobras atingiu em setembro recorde mensal na produção de petróleo no Brasil, com o volume médio de 1.897.563 barris/dia, um resultado 1 por cento, ou 12,4 mil barris, a mais que em agosto. Segundo comunicado da empresa, na comparação com setembro de 2007, o aumento foi de 7,26 por cento. Já a produção de gás natural do país aumentou 24 por cento em relação a setembro do ano passado e manteve mesmo nível de agosto deste ano. (Reportagem de Alexandre Caverni)