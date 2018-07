Petrobras terá fluxo de caixa estável com maior preço-presidente A Petrobras espera que um aumento na receita proveniente da venda de combustíveis amorteça o impacto da volatilidade do preço global do petróleo quando os preços locais forem elevados em 1o de novembro, afirmou seu presidente-executivo, José Sérgio Gabrielli, neste domingo.