Petrobrás testa injeção de CO2

Miranga é um dos maiores campos terrestres do Brasil, com produção média de 10,5 mil barris de óleo equivalente por dia no segundo trimestre de 2009. A ideia é ampliar esse volume com a injeção de CO2, aumentando a pressão do reservatório. Caso o projeto seja bem-sucedido, diz Solange, pode ser estendido a outros campos da Bahia.

A alta concentração de CO2 é um dos maiores desafios a serem enfrentados no desenvolvimento do pré-sal. Além do alto poder corrosivo do gás, há o problema ambiental, já que a emissão do gás contribui para o aquecimento global.