Petrobrás vai ajudar a retirar óleo do navio da Vale no MA Nova operação para retirada de 2,5 mil toneladas de óleo do supergraneleiro Vale Beijing está sendo preparada. Segundo o capitão dos portos do Maranhão, Nelson Calmon Bahia, um navio-tanque que a Petrobrás usa para abastecer cargueiros na Baía de São Marcos já foi atracado a um dos costados da embarcação e passa por testes.