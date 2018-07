Petrobras vai investir US$224,7 bi entre 2011 e 2015

A estatal informou que reduziu a previsão de gastos em refino e elevou a estimativa de investimentos em exploração e produção, movimento que vai ao encontro dos desejos de investidores e que pode ter reflexo positivo para as ações da petroleira.

A área de Exploração e Produção vai receber 127,5 bilhões de dólares, ante 118,8 bilhões de dólares previstos no plano anterior. Já o setor de refino, comercialização e transporte vai receber 70,6 bilhões de dólares, contra 73,6 bilhões de dólares no plano anterior.

A estatal ressaltou que o atual plano não prevê emissão de ações e apenas endividamento, em uma faixa anual entre 7 e 12 bilhões de dólares, dependendo do cenário mundial.

Pela primeira vez a empresa --que teve o pedido do conselho para manter os investimentos próximos do nível do plano anterior-- anunciou que fará desinvestimentos no valor de 13,6 bilhões de dólares.

A meta de produção para 2015 foi elevada para 3,993 milhões de barris de óleo equivalente/dia. A meta de produção de petróleo este ano no entanto foi mantida em 2,1 milhões de bpd.

A empresa aumentou também a perspectiva de investimentos em biocombustíveis, de 3,5 bilhões de dólares para 4,1 bilhões de dólares.

(Reportagem de Denise Luna)