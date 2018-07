Petrobras vê Brent a US$100/barril até final do plano em 2017--diretor A Petrobras trabalha com o preço do petróleo Brent a 107 dólares por barril em 2013, convergindo para 100 dólares ao final do período do plano de negócios da companhia, até 2017, disse o diretor Financeiro da estatal, Almir Barbassa, durante uma teleconferência nesta terça-feira para comentar o novo plano.