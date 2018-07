Petrobras vê deficit de combustíveis mesmo com novas refinarias

De acordo com o Plano de Negócios da estatal, a demanda por combustíveis fósseis está estimada em 2020 para atingir até 3,380 milhões de barris/dia de óleo equivalente em combustíveis líquidos, na melhor das hipóteses, dependendo do crescimento do PIB no período.

Graça Foster, como a presidente da estatal prefere ser chamada, disse aos senadores que, com todas as refinarias prontas, a capacidade de produção será de 3,2 milhões de barris/dia.

A refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, deverá ser a primeira nova refinaria a entrar em operação. A executiva afirmou nesta terça-feira que 63 por cento das obras da unidade estão concluídas.

A refinaria, também chamada de Rnest, tem previsão de começar a operar em 2014.

Já a refinaria do Complexo Petroquímico do Rio (Comperj) deverá operar a partir de 2015.

A Petrobras ainda está fazendo esforços para antecipar operações das refinarias Premium 1 (no Maranhão) e Premium 2 (no Ceará) de 2018 para 2017, disse recentemente o diretor de Abastecimento da companhia, José Carlos Cosenza.

INVESTIMENTO

A executiva disse que Petrobras já realizou investimentos de 38,7 bilhões de dólares, do total de 87,5 bilhões de dólares aprovados para 2012, e que chegará muito próximo do orçamento estimado ao final do ano.

Ela ainda afirmou que a empresa tem que trabalhar seu endividamento para não perder o "grau de investimento".

Ao divulgar seu balanço do segundo trimestre, a Petrobras informou que o endividamento total da companhia subiu 15 por cento ante 31 de dezembro de 2011, para 179,1 bilhões de reais em 30 de junho --da dívida bruta total, 56 por cento é em moeda norte-americana.

No segundo trimestre, a Petrobras reportou o primeiro prejuízo líquido em mais de 13 anos, por conta da desvalorização do real e da defasagem de preços dos derivados no mercado interno. Uma queda na produção e maiores custos exploratórios também pesaram nos resultados.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Peter Murphy; texto de Roberto Samora)