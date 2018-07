Petroleiras dão sinais de que vão deixar o País Petroleiras internacionais que atuam no País já começam a dar sinais de desânimo com as mudanças no cenário internacional de petróleo e a falta de oportunidades no País, por causa do recesso nos leilões da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o novo modelo para o pré-sal. Pelo menos uma delas, a americana Devon, já confirmou sua saída e colocou à venda seus ativos brasileiros, entre eles o campo de Polvo, localizado na Bacia de Campos, que já está produzindo.