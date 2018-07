Petroleiras defendem colaboração na área de segurança Executivos do mundo do petróleo defenderam nesta quinta-feira (20), em painel na feira Rio Oil & Gas, o compartilhamento de informações na área de segurança entre todas as petroleiras e reguladores. Segundo a vice-presidente de segurança da Statiol, Helga Nes, muito aprendizado e colaboração já ocorreu entre petroleiras depois do acidente de Macondo, no Golfo do México, há dois anos. "São muitos os benefícios em se colaborar", disse.