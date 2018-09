Petroleiros ameaçam com greve se governo fizer 10a rodada da ANP A direção da Federação Única dos Petroleiros (Fup) vai se reunir no próximo dia 5 de dezembro para discutir um calendário indicativo de greve contra a realização da 10a rodada de licitação de áreas de petróleo e gás, prevista para ocorrer nos dias 17 e 18 de dezembro. Segundo nota da Fup, o indicativo de greve foi aprovado no 14o Congresso Nacional, realizado entre julho e agosto. A Fup defende o controle estatal sobre as reservas brasileiras de petróleo e gás. "Com a descoberta do pré-sal, esta luta se torna imprescindível para a soberania nacional e ainda mais urgente na atual conjuntura de crise financeira internacional, que tem apontado para o mundo a necessidade de sólidos modelos regulatórios", afirmou a Fup em um comunicado. O governo montou uma comissão interministerial para discutir o novo modelo regulatório do pré-sal, uma área que se estende nas águas ultra-profundas do Espírito Santos a Santa Catarina com volumes expressivos de petróleo e gás natural. A previsão é de que o estudo fique pronto ainda este ano. A 10a rodada vai ofertar apenas áreas em terra, ou seja, fora de abrangência do pré-sal. (Por Denise Luna)