Petroleiros farão greve de 24 horas e ameaçam ampliar movimento

A paralisação de 24 horas está prevista para ocorrer dois dias antes da avaliação pela FUP, na sexta-feira, da possibilidade de parada por tempo indeterminado.

O coordenador-geral da FUP, João Antônio de Moraes, disse que a adesão ao movimento da quarta-feira deverá ser integral.

"Todas as assembleias estão aprovando os indicativos dos petroleiros para a paralisação de 24 horas na quarta-feira", disse ele.

Greves de petroleiros nos últimos anos não têm tido impacto significativo na produção, uma vez que a Petrobras costuma colocar equipes de contingência nas unidades.

A estatal disse, em email enviado à Reuters, que tem expectativa de chegar a um acordo com as entidades sindicais. "As negociações, conduzidas pela área de Recursos Humanos da companhia, continuam", informou a empresa.

Questionada sobre os riscos à produção, a empresa não se manifestou.

Até o momento, a entidade participou de três negociações com a estatal, sem que se atingisse um acordo definitivo.

A FUP pede 10 por cento de aumento real e a Petrobras propôs reajuste salarial de 6,5 por cento, mais gratificação

A estatal informou que apresentou na quarta-feira passada a sua proposta de reajuste, além de uma gratificação a ser paga de uma única vez.

(Reportagem de Leila Coimbra)