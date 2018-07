Petroleiros se mobilizam contra PLR da Petrobras A Federação Única dos Petroleiros (FUP) pretende realizar uma mobilização a partir de segunda-feira para protestar contra a proposta de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) apresentada pela Petrobras. O movimento deve ocorrer ao longo da semana e, caso não avancem as negociações com a estatal, os trabalhadores ameaçam iniciar uma greve por tempo indeterminado no dia 20.