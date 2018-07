Petroleiros voltam ao trabalho; decidem sobre nova greve na sexta

Na sexta-feira, o Conselho Deliberativo da entidade se reúne para decidir sobre uma eventual nova greve, desta vez por tempo indeterminado, caso não se chegue a um acordo sobre o reajuste salarial reivindicado, disse nesta quinta-feira o coordenador-geral da FUP, João Antônio de Moraes.

Cerca de 90 por cento dos funcionários de turno e 40 por cento dos empregados da área administrativa nas unidades da estatal contempladas pela FUP aderiram à paralisação na quarta-feira, que não afetou a produção.

Durante as greves dos funcionários, a petrolífera costuma colocar equipes de contingência para operar plataformas e refinarias, mas essas equipes só conseguiriam manter as operações sem prejuízos à produção ou ao abastecimento por no máximo uma semana, segundo uma fonte com conhecimento do funcionamento da estatal.

Doze dos 17 sindicatos dos petroleiros são vinculados à FUP, em um universo de 80 mil trabalhadores do sistema Petrobras, segundo a entidade. Cerca de 30 mil funcionários trabalham em esquema de turnos e 50 mil em horário administrativo.

Os petroleiros reivindicam aumento salarial de 10 por cento, regras claras para pagamento de participações nos lucros e melhores condições de segurança no trabalho, entre outras reivindicações.

A estatal propôs 6,5 por cento de reajuste, com ganho real entre 0,9 e 1,2 por cento, mas a oferta foi rejeitada em todas as assembleias dos petroleiros.

A Petrobras informou que aguarda o retorno das entidades sindicais à mesa de negociação e tem a expectativa de chegar a um acordo.

Mas a FUP disse nesta quinta-feira que a estatal não agendou nenhuma nova reunião para tratar do assunto.

(Reportagem de Leila Coimbra)