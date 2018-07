Petróleo avança em NY e fecha em US$ 80,16 O preço do petróleo subiu 0,44% no mercado futuro de NY, para US$ 80,16 o barril, com a continuidade da greve de trabalhadores de refinarias francesas alimentando as preocupações sobre a oferta de gasolina. A greve na Total entrou no sexto dia, sem previsão de fim para a disputa. Os trabalhadores da ExxonMobil também consideram aderir à greve.