Petróleo avança em NY e fecha em US$ 82,09 O preço do petróleo para abril subiu 0,74% no mercado futuro em Nova York, para US$ 82,09 o barril, alcançando a máxima em 8 semanas. Os ganhos da commodity foram motivados pela queda nos estoques de combustíveis e uma alta da demanda nos EUA. No mercado futuro de Londres, o petróleo do tipo Brent para abril subiu 0,71% e fechou a US$ 80,48 o barril.