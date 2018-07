Petróleo cai e fecha abaixo dos US$ 70 O petróleo negociado no mercado futuro de Nova York fechou em queda de 3,23%, a US$ 69,71 por barril, pressionado por uma leve valorização do dólar - que encarece a commodity para detentores de outras moedas - e pela cautela dos investidores antes do anúncio da decisão de política monetária do banco central dos EUA, previsto para quarta-feira.