Petróleo chega a restingas da Louisiana A mancha de petróleo do Golfo do México penetrou em restingas no delta do Mississippi e ameaça atingir a Flórida. "Não são manchas de alcatrão, não é uma camada oleosa, isso é petróleo pesado entrando em nossos pântanos", disse o governador da Louisiana, Bobby Jindal, após percorrer a área de helicóptero e barco. "O dia que temíamos chegou." O governo da Flórida emitiu declaração de emergência.