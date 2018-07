Petróleo fecha em queda, abatido por temores sobre economia O preço do petróleo negociado em Nova York caiu nesta segunda-feira, refletindo preocupações sobre a economia. A commodity acompanhou o ritmo dos demais mercados, que estão sofrendo com as dúvidas sobre o plano do governo norte-americano para salvar os bancos do país. O preço chegou a subir na sessão, atingindo máxima acima de 41 dólares por barril, temendo o comportamento da demanda mesmo após notícias de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estaria perto de um acordo para reduzir a oferta. Os futuros do contrato abril fecharam em queda de 1,83 dólar, ou 4,57 por cento, a 38,20 dólares o barril. O preço foi negociado a 41,49 dólares na máxima do dia e a 37,87 dólares na mínima. (Por Robert Gibbons)