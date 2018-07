Petróleo nos EUA fecha com leve baixa em dia volátil Os futuros do petróleo nos EUA encerrarm com leve queda nesta segunda-feira numa sessão de negociações voláteis, com os investidores avaliando o crescimento mais lento no Japão, que poderia provocar queda na demanda global de petróleo, frente aos riscos geopolíticos em meio à crescente tensão no Oriente Médio.