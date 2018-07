Petróleo sobe em NY e fecha a US$ 77,33 O preço do petróleo subiu 0,42% e fechou a US$ 77,33 o barril no mercado futuro em NY, influenciado pela divulgação dos dados positivos da produção industrial e das construções de residências nos EUA. Os números se somaram à onda de otimismo dos investidores com a economia mundial, que levou os preços do barril a registrarem alta de quase 4% ontem.