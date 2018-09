Petrolíferas chegam a 12 km As empresas petrolíferas já conseguem chegar a uma profundidade de 12 km para chegar às reservas de óleo e gás. Porém, perfuram apenas sedimentos, que são menos resistentes, diz Kazuo Nishimoto, do Departamento de Arquitetura Naval e Engenharia Oceanográfica da USP. Outra diferença é que a perfuração é feita a 2 km do espelho d"água, contra 4 km do Projeto Mohole.