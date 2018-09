Petrópolis-RJ distribuirá laudos de imóveis afetados A Defesa Civil de Petrópolis, uma das cidades da região serrana do Rio de Janeiro atingidas pelos deslizamentos de terra em janeiro deste ano, inicia, na próxima quarta-feira, a entrega dos 1.569 relatórios de ocorrência referentes aos pedidos de vistoria feitos por moradores das localidades atingidas pelas chuvas no Distrito de Itaipava. Os documentos estarão à disposição entre as 9 as 17 horas no Centro de Cidadania Jorge Lauretti. O solicitante deverá apresentar um documento de identidade ou procuração legal em nome do próprio para efetuar a retirada do laudo.