Petrópolis-RJ tem 467 ocorrências causadas pela chuva

Até o momento, 33 residências foram interditadas. Hoje, dois imóveis localizados na Rua Santo Antônio foram interditados após um deslizamento. As famílias estão sendo assistidas pelos agentes da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania (Setrac). Desde o início do ano também foram registrados alagamentos, danos a muros, infiltrações, queda de árvores, rachaduras em casas e risco de deslizamento. A cidade tem 23 pessoas desalojadas.

Nas últimas 24 horas, o maior volume de precipitação registrado ocorreu no distrito de Posse, com índice de 139 milímetros. No Itamarati, o registro pluviométrico apresentou 46 milímetros. Petrópolis continua em estado de atenção, em função do acumulado de chuva e da previsão de pancadas de precipitação. Todos os órgãos que fazem parte do comitê estão mobilizados para qualquer tipo de emergência.