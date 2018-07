Petrópolis tenta retomar rotina após temporal e mortes Dois dias após o início do temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana, e matou 17 pessoas, a cidade começa a retomar a rotina. Na manhã desta terça-feira, o comércio reabriu as portas e moradores voltaram a circular pelas ruas. Caminhões e tratores da prefeitura continuam a retirar a grande quantidade de lixo e lama, que interditaram várias ruas. No centro histórico da cidade, a situação está quase normalizada.